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В Европе побит очередной рекорд цены на газ - 1100 долларов за 1000 кубометров

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В Европе побит очередной рекорд цены на газ - 1100 долларов за 1000 кубометров
Цена газа в Европе продолжает ежедневно обновлять максимумы.

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в четверг достигла 91,845 евро за МВт/ч, или $1102 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

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Прошлым вечером фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts прибавил еще $23 и достиг $1071 за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Черный Квадрат ac8161f3
    Це ціна дружби Європи з лаптєногими. Чим ціна більша тім міцнішає дружба.
  • Vladimir T fd7dc273
    Вот вам и ответ на вопрос: Почему на фронте обострение. РФ купается в деньгах. К оркам на Донбас поехали деньги. Ну а те, естественно, отрабатывают.
  • cimbitep
    глубже надо заглатывать ********** трубу. тогда газ подешевеет...СП-2 это же не ниразу политический проект.
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