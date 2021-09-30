Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект об ответственности за подделку COVID-сертификатов, - "слуга народа" Радуцкий

В Украине вскоре может вступить в силу закон, который предполагает усиление ответственности за подделку ковид-сертификатов. Причем отвечать за использование фальшивых меддокументов будут не только те, кто их распространяет, но и те, кто эти документы берет для себя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Сейчас в Верховной Раде находится закон, подготовленный правительством Украины об усилении уголовной ответственности для медицинских работников, которые фальсифицируют - административную, и в случае тяжелых преступлений - уголовную ответственность, если это делают не медицинские работники. И также правительство этим законом вводит ответственность для тех, кто пользуется такими вещами, кто пользуется поддельными сертификатами о вакцинации или поддельными сертификатами о ПЦР-тестировании", - объяснил парламентарий.

По словам Радуцкого, он надеется на то, что в парламенте не будут затягивать с рассмотрением этого законодательного документа.

"Этот законопроект будет принят в ближайшие дни, та как это внеочередная вещь, это угроза национальной безопасности, здоровью граждан Украины. Поэтому это надо делать срочно, и я надеюсь, что этот закон наберет конституционное большинство в зале заседаний", - добавил нардеп.

Радуцкий отметил, что законопроект будут рассматривать в Раде уже на следующей сессионной неделе.

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