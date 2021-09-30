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Антон Геращенко будет координировать защиту бизнеса в МВД, - президент Украинской Ассоциации производителей Громыко

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Антон Геращенко будет координировать защиту бизнеса в МВД, - президент Украинской Ассоциации производителей Громыко
В МВД состоялась встреча министра Дениса Монастырского с представителями бизнеса и глав ассоциаций.

Об этом в Facebook сообщил президент Украинской Ассоциации производителей Алекандр Громыко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой спич касался борьбы с контрабандой путем предоставления доступа патрульным полицейским на дорогах к базе е-ТТН которую я предложил объединить в один документ с налоговой накладной. В случае несоответствия патрульные обязаны вызывать детективов БЭБ которые разберутся где загружалась данная фура с контрабандой", - объяснил Громыко.

Таким образом, по его словам, контроль цепочки поставок становится прозрачным, а контрабанда экономически невыгодной.

"В Грузии внедрили этот механизм контроля цепочки поставок еще много лет назад, после чего полностью отменили бумажные накладные на товар и теперь по стране грузы едут без каких либо документов, но при этом никакой контрабанды и ухода от налогов", - добавил президент Украинской Ассоциации производителей.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • A San
    Останавливают такие патрульные машину "Новой Почты".
    -Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
    -Так воно ж розсортіроване по містам ,в плівках все.
    -Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
    -Так тут же звірять 2 дні.
    -Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
    -Нате 500 гривень.
    -Щасливої дороги.
  • piligrim
    дедушка, наверное, не знает, что налоговая (которую каким-то чудом объединят с ё-ттн) не выписывается в день отправки, а может быть зарегистрирована в системе на протяжении до 30 дней после этой даты... КАКУЮ налоговую и где покажет перевозчик патрульным?...
  • Александр Захаров
    про электронную ТТН говорят уже годами. Обещали ввести в конце 2020. Затем в июле 2021. Затем просто замолчали. А как же налоговые скрутки? Кому они останутся. А как же вообще липовые отгрузки товаров? В Грузии понятная таможенная система и не берут взяток за занижение цены, т.к. таможенные сборы четкие и небольшие. Поэтому и нет контрабанды, т.к. проще честно немного заплатить, чем контрабасить.
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