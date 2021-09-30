Антон Геращенко будет координировать защиту бизнеса в МВД, - президент Украинской Ассоциации производителей Громыко

В МВД состоялась встреча министра Дениса Монастырского с представителями бизнеса и глав ассоциаций.

Об этом в Facebook сообщил президент Украинской Ассоциации производителей Алекандр Громыко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой спич касался борьбы с контрабандой путем предоставления доступа патрульным полицейским на дорогах к базе е-ТТН которую я предложил объединить в один документ с налоговой накладной. В случае несоответствия патрульные обязаны вызывать детективов БЭБ которые разберутся где загружалась данная фура с контрабандой", - объяснил Громыко.

Таким образом, по его словам, контроль цепочки поставок становится прозрачным, а контрабанда экономически невыгодной.

"В Грузии внедрили этот механизм контроля цепочки поставок еще много лет назад, после чего полностью отменили бумажные накладные на товар и теперь по стране грузы едут без каких либо документов, но при этом никакой контрабанды и ухода от налогов", - добавил президент Украинской Ассоциации производителей.

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