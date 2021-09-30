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Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера

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Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил спикеру Дмитрию Разумкову запрос на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку Разумкова с поста спикера.

Об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, let the show begin! Арахамия запросил подписные листы для снятия Главы Парламента. Добавьте в программу Трускавца интерактивное задание- собери 150 подписей", - заявил Железняк и обнародовал соответсвующее письмо Арахамии.

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Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера 01
Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера 02

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
  • Фродо Странник
    Превращение в ГосДуру РФ.
  • Герхард
    Не-не. Никаких конфликтов!!!

    ЗЕ хочет сам всем владети!!! И нефиг тут разводить демократию.
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