Пиар-фильм про Ермака и День Независимости показали все телеканалы олигархов и Общественное ТВ, - "Детектор медиа"

Суть фильма сводится к тому, что главными создателями удивительного праздника тридцатилетия Независимости были глава Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Владимир Зеленский в фильме - на вторых ролях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

"Есть отрывки трогательных речей президента, чья роль в этом фильме чисто декоративная - нигде нет свидетельств, что он был причастен к идее и подготовке праздника. ... Но все начинается с Ермака и Тимошенко, и дальше зрителям периодически напоминают, что именно они стоят за грандиозной задумкой праздника. ... Этот фильм - продукт пиар-службы, а следовательно пиар. Это пиар по форме и содержанию. Он не имеет ничего общего ни с документалистикой, ни с беспристрастным освещением ситуации. Он снят специально для улучшения имиджа даже не президента, а Офиса Президента", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что "олигархические телеканалы приняли предложение показать фильм - все в один день, 24 сентября, через месяц после праздника - именно тогда, когда Верховная Рада приняла закон о деолигархизации".

"Предположение, что телеканалы действовали в интересах своей аудитории, не выдерживает критики. Если бы это было так, каждый из центральных телеканалов, которые конкурируют между собой, пытался бы снять свой фильм о закулисье праздника. Ведь каждый из этих каналов имеет свою сильную команду теледокументалистов, свою целевую аудиторию, свои подходы к программированию, свой стиль. Решение взять в эфир пафосный, рекламный по содержанию и форме продукт, который будут показывать все конкуренты в тот же день, противоречит логике телебизнеса.

Но прекрасно вписывается в логику медиаобслуживания, которая помогает своим владельцам продемонстрировать власти их способность быть полезными. Готовность дружить и договариваться", - подытожил автор.

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