Законопроект Минфина о контроле оборота алкоголя сработает с точностью наоборот. Продавцы не имеют для этого технических возможностей, - Железняк

Вместо уменьшения объема нелегального алкоголя, Минфин своим нововведением достигнет результата с точностью наоборот. Маленькие супермаркеты вряд ли станут следовать нормам закона. Программное обеспечения для считывания штрих-кодов до сих пор не перепрошито на точках продажи алкоголя. То есть, продавцы не будут иметь для этого технических возможностей.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"История о том, как Минфин планирует усложнить жизни предпринимателям-владельцам продуктовых магазинов, и при чем здесь законопроект №5600. Конец рабочей недели, вы стоите в немалой очереди в супермаркете с одним желанием - как можно скорее попасть домой, накрыть ужин, открыть бутылку вина и насладиться привкусом выходных. Как и каждый в очереди. И здесь неожиданно кассир начинает не только сканировать товар, но и вручную вбивать в ваш чек штрих-код каждой бутылки алкоголя на ленте - тот 10-значный номер на наклейке акциза", - отмечает он.

По словам Железняка, благодаря правительственной идее это наше недалекое будущее. Дело в том, что Минфин решил сделать что-то вроде электронной акцизной марки, чтобы контролировать оборот алкоголя и уменьшать нелегальные продажи.

"Цель вроде бы классная, но реализация, как всегда. В чем проблема. Их на самом деле несколько", - добавил парламентарий.

Далее он подробно останавливается на каждой из проблем.

Проблема №1. Законопроект №5600, который уже на подходе к голосованию во втором чтении, предусматривает, что с 1 января 2022 года в товарных чеках обязательно должен быть штрих-код акцизной марки. Если его не будет - продавца оштрафуют. Также штрафы будут, если кассир будет вводить штрих-код вручную и допустит ошибку. А штраф, на минутку, это 100% стоимости товара. В дополнение к тому, что данный механизм значительно увеличивает время на обслуживание покупателей и нервы этих самых покупателей.

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"Окей, законопослушные крупные сетевые супермаркеты хочешь не хочешь, а будут придерживаться новых требований. А вот маленькие супермаркеты у дома, которые и надо контролировать на нелегальную продажу алкоголя, вряд ли будут усложнять жизнь себе и своим клиентам. Поэтому я не удивлюсь, если вместо уменьшения объема нелегального алкоголя, Минфин своим нововведением достигнет результата с точностью до наоборот", - подчеркивает Железняк.

Проблема №2. Чтобы нововведение работало, каждая точка продажи должна быть оснащена сканером, который считывает штрих-код акцизной марки, или кассиры должны вводить код вручную. За последние три месяца операторы РРО должны были сделать апдейт программного обеспечения, перепрошить каждое РРО на каждой точке продажи и перерегистрировать их в налоговой. Дедлайн наступает уже завтра, 1 октября. Пожалуй, не стоит говорить, что сделать этого не успели. То есть даже у тех продавцов, которые хотят соблюдать закон, для этого нет технических возможностей.

"Где-то с год назад мы с Даниилом Гетманцевым, налоговой и представителями рынка алкоголя серьезно работали над вопросом внедрения электронной марки. Но так и не нашли работающий механизм ее ввести - как раз из-за технических проблем реализации процесса ее считывания и внесения в чек. Уверен, цель стоит того, чтобы искать пути ее достижения. Но ни предприниматели, ни потребители не должны в очередной раз стать жертвами любимого подхода правительства "сначала сделаем, а потом подумаем", - резюмировал он.