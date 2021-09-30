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Разумков о сборе подписей за его отставку: Продуктивной работы в Трускавце, коллеги

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Разумков о сборе подписей за его отставку: Продуктивной работы в Трускавце, коллеги
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал сегодня выдать главе фракции "Слуга народа" подписные листы для сбора подписей за его отставку с поста спикера парламента.

Об этом Разумков написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце!)" - заявил Разумков.

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Разумков о сборе подписей за его отставку: Продуктивной работы в Трускавце, коллеги 01
Разумков о сборе подписей за его отставку: Продуктивной работы в Трускавце, коллеги 02

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Иван Петрович Сидоров
    Не долго мучилась старушка(Разумков) в злодейских опытных руках (Коломойского). Вор сожрал барыгу.
  • Сергей К d02159e5
    И кто тогда Стефанчук на его место? Тогда можно даже забыть что такое голосование, не говоря уже о процедуре, будут в онлайне все принимать
  • Olexandr Chornogorodskij
    жаба гадюку
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