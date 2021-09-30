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В Афганистане есть еще желающие эвакуироваться, их вывезет украинская разведка, - Кулеба

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В Афганистане есть еще желающие эвакуироваться, их вывезет украинская разведка, - Кулеба
На сегодня еще есть люди, которые хотят эвакуироваться из Афганистана. Украинская разведка готовит очередной эвакуационный рейс.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Есть граждане, которые хотят эвакуироваться. Непосредственной угрозы их жизни нет, мы с ними на связи. Последнюю эвакуацию осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны, Министерство иностранных дел помогало им, чем могло. Тяжелая была эвакуация, с учетом ситуации на месте, необходимости достижения договоренностей с новой афганской властью, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет и самолет мог вылететь", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, следующий эвакуационный рейс тоже проведет украинская разведка.

Читайте: Еще около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана, - МИД

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Саша Кот c2f59334
    Тут мало чурбанов, давай еще.
  • Вячеслав Демченко 4653a1e4
    трошки душманів це саме то чого не вистачає Україні...
  • Роман Петров 34ac3a86
    Задрали уже с этими эвакуациями! Кто хотел - давно выехал. Украинцев в последних рейсах единицы, а в основном пруться афганцы у которых куча паспортов, в том числе и украинский (т.е. местные барыги - бедные себе не могут позволить быть гражданиами мира).
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