Украинский воин смертельно ранен под обстрелом российских войск - штаб ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, возле Новотошковского вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В сторону населенного пункта Попасная наемники осущесвтили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеских обстрелов военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
На огневые действия противника наши военнослужащие открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы.