За сутки от коронавируса в Киеве умерли 8 человек, выявили 563 новых случая, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 563 больных коронавирусом, 8 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"За сутки в Киеве выявили 563 новых случая заболевания коронавирусом. 8 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5393 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 234 463 ", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели 319 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 183 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет. А также 28 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 33 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 52 больных коронавирусом и 181 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 308 человек. Всего коронавирус преодолели 221 075 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 84, в Деснянском - 75, и в Днепровском районе - 69", - отметил Кличко.