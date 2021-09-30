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Кулеба за реалистичное взвешивание шансов Украины на вступление в ЕС: Там непростые времена. Не тот уже Брюссель и река Эльба не та

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Кулеба за реалистичное взвешивание шансов Украины на вступление в ЕС: Там непростые времена. Не тот уже Брюссель и река Эльба не та
Украине следует реально взвешивать свои возможности на вступление в Европейский союз. ЕС сегодня переживает не лучшие времена.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь - не тот уже Брюссель и река Эльба не та … Много есть проблем, и мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами. Верить в лучшее - что получим то, что хотим, но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас", - отметил Кулеба.

По его словам, переговорный процесс идет, но на данном этапе МИД интересуют не большие цели, а конкретные экономические результаты.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Пацак домашний
    Плохому танцору всегда что то мешает.
  • dd13
    Рузьким вонючкам он не нужен.

    Украине надо НАТО, ЕЭС, чтобы быть подальше от рузькэ быдла.
  • A San
    так продавайте все свои дома и замки в ЕС ублюдки и покупайте в Китаях и Рашках , а дачи в Казахстане и монголии. Уже готовят к развороту ,так как при автокритии ЕС покажет жопу ,а не вступление этим ублюдкам. Украина будет в ЕС , если надо ,то без вас.
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