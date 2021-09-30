В предвыборной программе Зеленский говорил об одном президентском сроке, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал возможность второго президентского срока Владимира Зеленского.

Об этом Разумков заявил в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.

"В предвыборной программе было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно", - отметил спикер Рады.

"Человек, когда попадает во власть ... Мы сейчас не о президенте Зеленском, а в целом, берем какого-то гипотетического президента. Гипотетический президент где-то внутри своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке. Любое обдумывание идеи о следующем, оно отображается в негативном плане на эффективности деятельности государственного деятеля. Ты перестаешь быть государственником, если ты до этого им был, и становишься политиком. Потому что ты думаешь о том, как надо улучшить свой рейтинг, как надо его сохранить, как надо умножить, что надо "продать", в хорошем смысле этого слова, людям для того, чтобы тебя снова выбрали.

Поэтому получается, что у государства есть не 5 лет для выполнения тех задач, которые были поставлены, а 3", - добавил Разумков.

Напомним, на президентских выборах в 2019 Зеленский обещал, что баллотируется на один срок.

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