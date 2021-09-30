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В ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов, - спикер "СН" Палийчук

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В ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов, - спикер "СН" Палийчук
На заседаниях фракции "Слуги народа" тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала спикер "СН" Юлия Палийчук в Telegram.

Вместе с тем, она напомнила, что в ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

"Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", - написала Палийчук.

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Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".

Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.

Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Опять чипы в голову будут вставлять вместо мозгов.
  • Sergiy Baranov
    Може би Трускавець і столицею вже зробили 🙄? Що це за виїзні засідання? І чого завжди там? Хворіють? ***** як ще довго до виборів, якщо вони ще будуть. Хоча не факт що і після виборів щось зміниться, зебілів вистачає і зараз 😩
  • AbOriginal_UA
    На то, чтобы что-то обсуждать ума много не надо!
    Дятлы, начните:
    - с букваря - для фотографов, продавцов ламината и т.п. сброда...
    - с Конституции - для ОП и его завхозного кодла...
    - с Уголовного кодекса - для всех членов партии "Слуг с района"...
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