Суд отменил штраф Антимонопольного комитета по делу о сговоре "Ново Нордиск" с дистрибьюторами по ценам на инсулин

"Ново Нордиск" - мировой производитель лекарственных средств для лечения сахарного диабета. Осенью 2020 года АМКУ оштрафовал компанию и ряд ее дистрибьюторов на 190 млн грн за антиконкурентные согласованные действия в период 2011-2017 гг. Но Хозяйственный суд Киева в июле 2021 года признал частично недействительным решение Антимонопольного комитета по заговору и отменил штраф.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Так, Комитет установил, что в тот период компания "Ново Нордиск" и дистрибьюторы "Медфарком", "Медфарком-Центр", "БаДМ", "БаДМ-Б", "Аптека 3И "," Ганза "," Фармадис "и" Медфарм "создали цепь непрозрачного ценообразования на лекарственные средства "Ново Нордиск" (от импорта до государственных / общественных закупок). И это привело к необоснованному завышению их стоимости.

В частности, противоправными согласованными действиями Комитет признал:

- Предоставление "Ново Нордиск" скидки собственным дистрибьюторам в виде кредит-нот (такой вид скидки на товар, который продавец получает от производителя постфактум при достижении определенного объема продаж). Это создало разницу между номинальными и реальными ценами на лекарственные средства и дало возможность манипулировать отпускными ценами на тендерах. Дистрибьюторы выходили на закупки с "номинальными" ценам, но рассчитывались с производителем уже по "реальной" цене с учетом полученной скидки, то есть по ценам, которые являются ниже "номинальных". Это повышало доходность дистрибьюторов на уровень, намного выше, чем установленный государственным регулированием (10% надбавки);

- Установление максимальных рекомендованных цен на отдельные лекарственные средства на основании высоких "номинальных" цен;

- Выборочное бесплатное снабжение отдельных лекарственных средств в Украину;

- Систему отчетности дистрибьюторов перед "Ново Нордиск", и прочее.

"Ново Нордиск", не согласившись с решением АМКУ, обжаловал его в суде и получил решение в свою пользу.

По мнению суда, для того, чтобы квалифицировать соглашение о дистрибуции между "Ново Нордиск" и "Медфарком", "Медфарком-Центр", "БаДМ", "БаДМ-Б", "Аптека 3И "," Ганза "," Фармадис "и" Медфарм ", как антиконкурентные согласованные действия, которые привели к установлению завышенных цен реализации лекарственных средств на тендерах, АМКУ должен был доказать, но не доказал, наличие их совместного скоординированного поведения (по согласованию цен продажи товара от производителя к дистрибьюторам, и цен перепродажи от дистрибьюторов их собственным покупателям) в результате которой ограничивается конкуренция между участниками рынка и конкурентное ценовое предложение для конечного потребителя.

Суд считает, что все утверждения АМКУ, на которых базируются выводы по делу, являются лишь предположениями, которые не могут считаться доказательной базой для квалификации нарушения.

Суд отмечает, что все обвинения АМКУ относительно необоснованного завышения цен на лекарственные средства "Ново Нордиск", реализуемые по договорам дистрибуции, построены исключительно в аспекте государственного регулирования цен, а именно превышение установленного законодательством предельного уровня 10% надбавки на лекарственные средства, которые закупаются за государственные средства. АМКУ считает, что базой для расчета уровня надбавки должна быть цена уже с учетом скидок, в частности, в виде кредит-нот. Но суд обратил внимание АМКУ, что такой подход расчета цены на регулируемые лекарственные средства действовал до 2009 года. Соответственно, доводы АМКУ относительно необоснованного ценообразования базировались на нормах законодательства, которое уже не действовало на момент заявленного правонарушения.

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По мнению суда, избранный АМКУ метод доказывания необоснованного ценообразования без проведения экономического анализа структуры цены, сравнение цен реализации при наличии соглашений о дистрибуции и при их отсутствии и т.п., не доказывает нарушения, а является лишь желанием АМКУ применить подходы законодательства о государственном регулировании цен к конкурентному законодательству. При этом суд обратил внимание, что в целом государственное регулирование цен не является компетенцией АМКУ.

Также, не доказанным доказательством ограничения конкуренции суд считает установление "Ново Нордиск" для собственных дистрибьюторов рекомендованной максимальной цены продажи лекарств.

Суд считает, что АМКУ не доказал, что пожертвования инсулинов в 2015 году действительно позволили компании "Ново Нордиск" увеличить объем продаж инсулина в следующих периодах таким образом, что это повлияло на состояние конкуренции на рынке и существенно усилило положение "Ново Нордиск" на нем. Решение Комитета не содержит анализа структуры рынка, долей его участников, изменения состояния конкуренции в динамике, никаких признаков рыночной власти "Ново Нордиск" и фактов злоупотребления ею.

Также суд не признал обоснованным довод, что только сам факт наличия отчетность дистрибьюторов перед "Ново Нордиск" по дальнейшему движению товаров, свидетельствует об ограничении конкуренции. Суд не нашел никаких доказательств любого прямого или косвенного ограничения в свободе конкурентного поведения дистрибьюторов, в том числе, при установлении цен перепродажи, выбора продукции других производителей. В частности, в ассортименте дистрибьюторов всегда был инсулин других производителей, которые являются потенциальными конкурентами "Ново Нордиск".

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Таким образом, хозяйственный суд города Киева полностью удовлетворил исковые требования группы компаний "Ново Нордиск" о признании частично недействительным решения АМКУ. В свою очередь АМКУ подал апелляцию. Судебное заседание назначено на 07.10.2021.