В Мукачево за прививку от COVID-19 обещают машину, велосипеды и электросамокаты
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1,2 млн гривен выделят в Мукачево на призы акции по вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета, передает Цензор.НЕТ.
В городском совете одобрили Программу содействия предотвращению и эффективному противодействию острой респираторной болезни COVID-19.
Власть Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 гривен будет выделено на проведение акции "Вакцинуйся.Сохрани жизнь".
Призовой фонд акции автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров.
Отмечается, что участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, которые прошли полный курс вакцинации.