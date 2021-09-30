В Мукачево за прививку от COVID-19 обещают машину, велосипеды и электросамокаты

1,2 млн гривен выделят в Мукачево на призы акции по вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

В городском совете одобрили Программу содействия предотвращению и эффективному противодействию острой респираторной болезни COVID-19.

Власть Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 гривен будет выделено на проведение акции "Вакцинуйся.Сохрани жизнь".

Призовой фонд акции автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров.

Отмечается, что участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, которые прошли полный курс вакцинации.

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