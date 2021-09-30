Бутусов по представлению НАБУ назначен в конкурсную комиссию по отбору главы АРМА (обновлено)
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина № 1176-р от 29 сентября.
Согласно распоряжению, в состав конкурсной комиссии вошли:
- Юрий Бутусов - главный редактор Цензор.НЕТ;
- Зураб Адеишвили - советник генпрокурора;
- Сергей Вернидубов - глава адвокатского объединения "Вернидубов и партнеры";
- Михаил Иваненко - управляющий партнер адвокатского объединения "Конвента Лиґал";
- Иван Лищина - советник министра юстиции;
- Томас Файерстоун - партнер Вашингтонского офиса компании "Baker & McKenzie LLP";
- Елена Яра - декан юридического факультета Национального университета биоресурсов и природопользования.
"Это работа временная, общественная, никакой оплаты, выдачи удостоверений и привилегий не предполагает", - отметил Бутусов в Фейсбуке.