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Бутусов по представлению НАБУ назначен в конкурсную комиссию по отбору главы АРМА (обновлено)

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Бутусов по представлению НАБУ назначен в конкурсную комиссию по отбору главы АРМА (обновлено)
Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы Национального агентства по вопросам розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина № 1176-р от 29 сентября.

Согласно распоряжению, в состав конкурсной комиссии вошли: 

- Юрий Бутусов - главный редактор Цензор.НЕТ;

- Зураб Адеишвили - советник генпрокурора;

- Сергей Вернидубов - глава адвокатского объединения "Вернидубов и партнеры";

- Михаил Иваненко - управляющий партнер адвокатского объединения "Конвента Лиґал";

- Иван Лищина - советник министра юстиции;

- Томас Файерстоун -  партнер Вашингтонского офиса компании "Baker & McKenzie LLP";

- Елена Яра - декан юридического факультета Национального университета биоресурсов и природопользования.

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"Это работа временная, общественная, никакой оплаты, выдачи удостоверений и привилегий не предполагает", - отметил Бутусов в Фейсбуке.

Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Юра, это моральная компенсация ЗЕбени ДОС-атаки на Цензор, о которой Вы упорно молчите

    Юра, это была атака не на абстрактный сайт, это была атака на нас, каждого читателя Цензора, и на демократию

    Ваше молчание это правильно ?
  • дмитрий иванов 527db324
    Поздравим Бутусова, может быть здесь пройдут вменяемые назначения, хотя придётся побороться. Я вот только не понял, что такое "юридический факультет Национального университета биоресурсов и природопользования"... Шо цэ?
  • Super Gut
    Национального агентства по вопросам розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных преступлений"

    Походу это агентство будет искать активы зекоМанды?!
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