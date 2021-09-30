Бутусов по представлению НАБУ назначен в конкурсную комиссию по отбору главы АРМА (обновлено)

Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы Национального агентства по вопросам розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина № 1176-р от 29 сентября. Согласно распоряжению, в состав конкурсной комиссии вошли: - Юрий Бутусов - главный редактор Цензор.НЕТ; - Зураб Адеишвили - советник генпрокурора; - Сергей Вернидубов - глава адвокатского объединения "Вернидубов и партнеры"; - Михаил Иваненко - управляющий партнер адвокатского объединения "Конвента Лиґал"; - Иван Лищина - советник министра юстиции; - Томас Файерстоун - партнер Вашингтонского офиса компании "Baker & McKenzie LLP"; - Елена Яра - декан юридического факультета Национального университета биоресурсов и природопользования. Читайте на "Цензор.НЕТ": Отстраненное руководство АРМА пытается переложить вину за украденные $ 400 тыс. на безработного Игоря Короля "Это работа временная, общественная, никакой оплаты, выдачи удостоверений и привилегий не предполагает", - отметил Бутусов в Фейсбуке.

Автор: Ірина Дашківська