Украинская делегация в ТКГ за возвращение к очному формату, но не в Минске. Готовы рассмотреть другие локации, - Костин

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу поддержала возможность возврата к очному формату встреч, но не в Минске.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши консультации с марта прошлого года проходят в формате видеоконференции. То есть, на экране находится человек, а рядом с ним еще двое. Тем более, никто же из нас не знает, кто еще в действительности за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому Украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", - рассказал Костин.

По его словам, в настоящее время уже идут соответствующие консультации, но речи о возврате очных встреч в Минск нет.

"Единственная наша позиция – должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск, как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", - сказал он.

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