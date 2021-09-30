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Арахамия направил письмо об отзыве Разумкова не от своего имени, а от фракции "СН", - пресс-секретарь спикера Туний

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Арахамия направил письмо об отзыве Разумкова не от своего имени, а от фракции "СН", - пресс-секретарь спикера Туний
Письмо от отзыве спикера ВР Дмитрия Разумкова было направлено главой фракции "СН" Давидом Арахамией не от его имени как депутата, а от депутатской фракции.

Об этом заявила пресс-секретарь спикера Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал ВР.

"Как сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний, в связи с заявлением спикера фракции "Слуга народа" информируем, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата Украины", - следует из сообщения.

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Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Лютий треш полягає в тому, що особа, яка стала громадянином України лише у 2015-му році уже у 2019-му з якогось дива/дурної голови виборців стала вже депутатом парламенту цієї країни, а вже у 2021-му вирішує, хто керуватиме цією країною!!! Ви можете уявити таку ситуацію у США? Можливо у Англії? Чи у Франції? Там право на політичну діяльність на такому рівні отримали б у кращому випадку діти мвюігранта, або внуки. Напевне з ліберальним законодавством України щось не так, коли заїжджі заробітчани сходу починають керувати її рухом.
  • Михаил Дужик
    А в родном Сочи он бы до сих пор пахлаву по пляжам разносил. Украина-страна возможностей.
  • Ptyburdukov
    Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто не прав; важно, чей адвокат лучше.(с)
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