Арахамия направил письмо об отзыве Разумкова не от своего имени, а от фракции "СН", - пресс-секретарь спикера Туний
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Письмо от отзыве спикера ВР Дмитрия Разумкова было направлено главой фракции "СН" Давидом Арахамией не от его имени как депутата, а от депутатской фракции.
Об этом заявила пресс-секретарь спикера Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал ВР.
"Как сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний, в связи с заявлением спикера фракции "Слуга народа" информируем, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата Украины", - следует из сообщения.
Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.