Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за показ карты с "российским Крымом", - Нацсовет по ТРВ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"В отношении телеканала применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинского территории страной-агрессором", - говорится в сообщении.
Карта России с временно оккупированной территорией Украины - Автономной Республикой Крым и городом Севастополем - демонстрировалась в эфире телеканала "ДОМ" 5 июля 2021 в начале и в конце передачи "Русский дневник".
Тогда в пресс-службе телеканала заявили, что источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности. Продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков - неизвестно.
Кроме того, ранее "Дом" получил предупреждение за то, что назвал националистов радикалами.