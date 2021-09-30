Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за показ карты с "российским Крымом", - Нацсовет по ТРВ

Национальный совет признал, что телеканал "ДОМ" нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В отношении телеканала применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинского территории страной-агрессором", - говорится в сообщении.

Карта России с временно оккупированной территорией Украины - Автономной Республикой Крым и городом Севастополем - демонстрировалась в эфире телеканала "ДОМ" 5 июля 2021 в начале и в конце передачи "Русский дневник".

Тогда в пресс-службе телеканала заявили, что источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности. Продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков - неизвестно.

Кроме того, ранее "Дом" получил предупреждение за то, что назвал националистов радикалами.

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