Шмыгаль представил план из 5 шагов для стабилизации тарифов и прохождения отопительного сезона
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общество. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и стабильно пройти отопительный сезон в этом году", - отметил глава правительства.
Среди шагов:
- фиксированная цена на газ, благодаря годовым продуктам цена для большинства украинцев составит не более 8 гривен за кубометр;
- изменения в бюджет для увеличения программы субсидий на 12 млрд гривен до конца года;
- с 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 гривны за кВт/час, для остальных - останется неизменной;
- для стабильного прохождения зимы накоплено почти 19 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах;
- меморандум с местной властью о том, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с прошлым годом.