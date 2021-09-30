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Программа "Доступные лекарства": с 1 октября пациенты с диабетом смогут получить инсулин в аптеках только по электронным рецептам

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Программа "Доступные лекарства": с 1 октября пациенты с диабетом смогут получить инсулин в аптеках только по электронным рецептам
C 1 октября пациенты с диабетом смогут получить инсулин в аптеках по программе "Доступные лекарства" только по электронным рецептам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook.

Для того, чтобы получить лекарство, необходимо сделать пять следующих шагов:

- посетить эндокринолога.

- иметь составленный индивидуальный план лечения, где эндокринолог назначает тип и дозировку инсулина и вносит эти данные в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

- получить электронный рецепт у эндокринолога (если первичный рецепт, то только у него!) или своего семейного врача. Семейный врач может выписать электронный рецепт только по установленному эндокринологом плану лечения и не может изменить назначение эндокринолога.

- прийти и получить инсулины в любой аптеке с пометкой "Здесь есть доступные лекарства" в любом населенном пункте. Место выписки электронного рецепта и место регистрации пациента неважно.

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- получить повторный электронный рецепт у своего семейного врача или эндокринолога.

"Если того количества инсулинов, которые назначил эндокринолог, недостаточно, то семейный врач направляет пациента снова к эндокринологу для корректировки или создания нового плана. К кому обращаться по повторному рецепту, пациент выбирает самостоятельно", - поясняют в Минздраве.

Программа Доступные лекарства: с 1 октября пациенты с диабетом смогут получить инсулин в аптеках только по электронным рецептам 01

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Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко 9711a085
    Японский городовой! Чем вам диабетики насолили? Для них инсулин вопрос жизни и смерти, а вы, зеленые ляди, все свою диджитализацию тулите!
  • VOLVO XC 70
    да уж слава Богу (как это звучит не кощунственно)- моя мама не дожила до очередной реформы... раньше при барыге и еще раньше просто ходила к эндокринологу сдавала в квартал анализы бесплатно!!!! та доктор записывала в карточку и выдавала список старшей медсестре поликлиники мама сама или я или родные шли к сестричке старшей и брали сразу инсулин на полтора месяца два или еще сколько не больше квартала дозировка рассчитывалась не было такого чтобы оставались без инсулина вообще вопрос в том что сначала спокойно шел импортный Дания или что то там такое потом наш украинский но был а сегодня диабетом больные люди ноги боля поражение суставов... сосуды и аорты забиты сахаром.....сахар скачет.... обмороки сердце давление и прочие радости типа поганого зрения и слуха... капец.. а у даунов все так просто ФАШИСТЫ ПОСТУПАЛИ ГУМАННЕЙ ПРОСТО РАССТРЕЛИВАЛИ а эта хунта евреев получает от садизма удовольствие- просто.... ублюдки одним словом...
  • молодой рабочий
    пипец..
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