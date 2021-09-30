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Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера: Сегодня коллеги их получат

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Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера: Сегодня коллеги их получат
Спикер ВР Дмитрий Разумков направил Аппарату парламента письмо для выдачи подписных листов по отзыву председателя Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал ВР.

"Подчеркивается, что Разумков расписал соответствующий документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Председатель Парламента отметил, что не будет медлить с процессом, и сегодня коллеги получат подписные листы для сбора подписей", - следует из сообщения.

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

Читайте также: Арахамия направил письмо об отзыве Разумкова не от своего имени, а от фракции "СН", - пресс-секретарь спикера Туний

Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Шимус
  • Крэйда Гібсон
    Я так понимаю, что спикером хотят зделать свинюрчука зеленского?
  • Старый зольдат
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