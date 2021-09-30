Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера: Сегодня коллеги их получат
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Спикер ВР Дмитрий Разумков направил Аппарату парламента письмо для выдачи подписных листов по отзыву председателя Верховной Рады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал ВР.
"Подчеркивается, что Разумков расписал соответствующий документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Председатель Парламента отметил, что не будет медлить с процессом, и сегодня коллеги получат подписные листы для сбора подписей", - следует из сообщения.
Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.