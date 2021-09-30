Работаем над упрощением процедуры получения украинского паспорта для детей с оккупированных территорий, - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявляет, что Украина работает над упрощением процедуры получения украинского паспорта для детей с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции.

По словам Резникова, одним из важнейших направлений в интеграции переселенцев являются государственные сервисы.

"Кейс Ксении Фроловой - это девушка из Севастополя, которая не могла получить украинский паспорт - подтолкнул нас к идее кардинального упрощения процедуры получения первого паспорта для детей с ВОТ. Мы сейчас над этим работаем. Государство, ориентировано искать решение в интересах людей - это так же элемент уверенности и определенности", - подчеркнул министр.

Резников отметил, что один из элементов реинтеграции молодежи - это образовательные программы.

"В этом году был эксперимент с подготовительными курсами, на которые приехали почти 200 детей. Они получили общежитие и стипендии. Это направление является приоритетом. Ведь эти дети - своеобразный мостик с временно оккупированными территориями. Для них Украина должна стать лучшим вариантом будущего", - подытожил он.

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