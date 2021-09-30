Дело Шеремета: к производству приобщили два тома доказательств защиты Антоненко - заседания перенесли на 18 октября
Об этом объявила председательствующий судья Оксана Голуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Откладывается судебное разбирательство на 18 октября на 11:00", - сообщила Голуб.
Во время этого заседания суд приобщил к материалам судебного дела два тома доказательств от адвоката Антоненко - Дмитрия Кругового.
По словам защитника, один из этих томов доказательств является точной копией одного из томов материалов органа досудебного расследования, который был открыт защите Антоненко в порядке статьи 290 УПК.
Как уточнил Круговой, в другом томе доказательств, который защита Антоненко представила в суд, содержатся доказательства, которые были получены на стадии судебного разбирательства, и ряд других материалов.
Со своей стороны прокурор попросил предоставить ему достаточное время для ознакомления с этими материалами, а также с теми, которые защитники обвиняемых представляли для приобщения к материалам судебного дела на прошлом заседании.
Представитель обвинения отметил, что с доказательствами защиты, представленными в суд на прошлом заседании, он в полной мере, по состоянию на четверг, еще не успел достаточно ознакомиться.
Отдельно председательствующий судья уточнила, что следующие судебные заседания по этому делу запланированы после 18 октября также на 19, 20, 21 октября - все на 11:00.
На прошлом заседании суд приобщил ряд материалов в качестве доказательств стороны защиты от адвокатов всех трех обвиняемых к материалам судебного дела.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.