Вопрос об отставках некоторых министров отложен, - "слуга народа" Качура

Рассмотрение вопроса о кадровых ротациях в Кабинете Министров Украины, связанных в частности с отставками некоторых министров, пока отложено, хотя кадровые ротации точно будут в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Много того, что звучит сейчас в СМИ в отношении некоторых фамилий, не соответствует действительности. Об этом я могу говорить с уверенностью, потому что по некоторым (министрам. – Ред.) вопрос отложен. Но опять же, для фракции решающей будет позиция президента (Владимира Зеленского. - Ред.). То есть логично, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров", – сказал Качура.

"Если говорить о министре обороны, то это вообще прерогатива президента, согласно Конституции", – подчеркнул депутат

Вместе с тем Качура не стал называть имен возможных претендентов на должности некоторых министров до проведения выездного заседания фракции "Слуга народа", которое состоится при участии президента Украины 1-2 октября в Трускавце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера: Сегодня коллеги их получат