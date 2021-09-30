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Программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 гг необходимо доработать и принять, - Ермак

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Программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 гг необходимо доработать и принять, - Ермак
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявляет о необходимости доработки и принятия общегосударственной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Ермак заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

"Мы строим проект "Здоровая Украина". И это является приоритетом президента и его команды. И чистая питьевая вода является одной из самых важных составляющих качества жизни наших граждан. Необходимо доработать и принять общегосударственную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы", - сказал он.

По словам главы ОП, уже более года идут дискуссии вокруг законопроекта об управлении отходами, но результата по-прежнему нет.

"Уже давно назрел переход на правила, которые унифицированы со странами ЕС. Очень важны гарантии для инвесторов относительно поставок мусора на мусороперерабатывающие заводы", - добавил Ермак.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Крэйда Гібсон
    Опять что ли зондируют почву шоб пустить воду в Крысм?
  • Igor Budnik b2adf589
    Ермак заговорил о воде. Значит зеленые суки урода готовятся воду в Крым провести под шумок.
  • Герхард
    Дайте-ка вспомнить, кто у нас монополист по реагентам для очистки воды...

    Ах да!!! Все та же бородатая бабушка Коломойский.
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