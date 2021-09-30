Новости

Местные власти не повысят тарифы на тепло и горячую воду: Кабмин, "Нафтогаз" и Ассоциация городов подписали меморандум

1 61927
Местные власти не повысят тарифы на тепло и горячую воду: Кабмин, "Нафтогаз" и Ассоциация городов подписали меморандум
Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

Соответствующее подписание состоялось в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль, "в основе этого меморандума договоренность о том, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим".

По его словам, также в меморандуме зафиксирована договоренность о "бесперебойности поставок газа".

Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка местных общин "для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов".

Читайте также: До конца отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги для населения повышаться не будут, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Герхард
    Меморандум для зебилов. Газ подорожал, а значит цена отопления не может остаться той же.

    Разницу в цене все равно оплатят украинцы из своих налогов. И оплатят дяде Фирташу, которому ЗЕвласть списывает долги.

    Т.е. украинцы заплатят 2 раза - сначала за себя, а потом за дядю Фирташа, который берет газ на шару и не платит.
  • Alexey Chernyavsky
    Сколько их было уже этих меморандумов, зеленым верить, себя не уважать.
  • молодой рабочий
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости