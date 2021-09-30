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Украинцы, привитые разными вакцинами, могут получить COVID-сертификат в "Дії", - Минздрав

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Украинцы, привитые разными вакцинами, могут получить COVID-сертификат в "Дії", - Минздрав
Украинцы, которые получили прививки от COVID-19 по смешанной схеме, могут сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Смешанная схема вакцинации означает, что человек получил первую и вторую прививки вакцинами от разных производителей.

"Например, одна доза вакцины была Moderna, другая - Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Также разрешено комбинировать вакцины AstraZeneca на первую дозу и любую мРНК-вакцину (Comirnaty / Pfizer-BioNTech или Moderna) на вторую", - объяснили в министерстве.

Читайте: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 003 человека, всего - 7 000 535, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Vinsent Verona
    то же самое еще летом вакцинация безнаДия в пролете.каждый день сертифыкат не найденю притом что он есть на руках и в Хелси светиться вся вакцинация. Обращение на гарячую линию МОЗ и в долбанную Техподдержку ДИИ как горохом об стену. Отправляют по кругу. Семейный врач уже шарахается как от черта и никакого сертификата нету. Тот сертификат который выдал семейный врач, на польской границе таможенник сказал вытереть им ж...у нужен такой как в ДИИ Qкодом. В Польше у родственников выдали при вакцинации сразу нормальную бумажку без всяких своих ДИИ у нас как обычно черт голову сломит
  • Максим Максимович b5166c8f
    Сегодня Кузня спустила на воду ещё один катер!
    Кто-нибудь смотрел репортаж?
  • Ласкавий звір
    Можна це зробити у веб-версії Дії, щоправда вона інколи глючить, ала якщо не терміново - можна спробувати (в мене вийшло). Перевага веб-версії - можна запросити сертифікат за відсутності електронних документів в мобільній версії.
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