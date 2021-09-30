Новости

Зеленский в США договорился с конгрессменами об ознакомительных визитах для обмена опытом в сфере местного самоуправления, - Ермак

90929
Зеленский в США договорился с конгрессменами об ознакомительных визитах для обмена опытом в сфере местного самоуправления, - Ермак
В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский договорился с представителями американского Конгресса о возможностях проведения ознакомительных визитов по обмену опытом в сфере повышения эффективности местного самоуправления.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в ходе сегодняшнего заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во время визита президента в США состоялась очень конструктивная и плодотворная встреча с представителями американского Конгресса. И президент уже договорился, что первые такие обмены могут состояться именно с США", - заявил Ермак.

Обращаясь к участникам Конгресса Ермак также сказал о необходимости совместного аккумулирования международного опыта и его внедрения на всех уровнях власти, для чего и будут организовываться подобные ознакомительные поездки украинских глав городов и обмен опытом или ноу-хау с целью повышения эффективности местного самоуправления в Украине.

Читайте также: Громады получат более 11 млрд грн в рамках реформы децентрализации, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Стрелок
    да бл.. вы их научите
    как на строительстве дорог бабло пилить отдавая контракты своим фирмам, как выбить украинскую фирму из тендера на строительство аэропорта и отдать контракт друзьям из турции в два раза дороже бюджетных денег
    как продать маски за границу а потом заставлять людей шить их самостоятельно из тряпочек.
    как просрать международную поддержку.
    вы многое успели за 2 года с небольшим
  • Герхард
    Если говорит ЗЕ, ОП и особенно Ермак - то стопудовое вранье.

    Ждем известий о том, что конгресмены США первый раз про это слышат.
  • violator
    да уж . мы американцев научим
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости