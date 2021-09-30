Разумков об инициативе Арахамии по отзыву спикера: Была задача. Давид Георгиевич ее выполнил
Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Заседания фракции "Слуга народа"( по отзыву спикера ВР. - Ред), на сколько мне известно, не было. У меня действительно нет конфликта. Если его хотят создать, это другой вопрос. У меня не было конфликтных ситуаций ни с фракцией, тем более, меня не пригласили на фракцию чтобы о чем то поговорить, обсудить какие-то конфликты. Думаю просто, что была задача. Давид Георгиевич ее выполнил", - отметил Разумков.
В то же время он не сказал прямо, от кого поступила соответствующая задача.
"Я не знаю от кого. Я думаю, что это коллективное решение, если не было заседания фракции", - предположил он.
При этом он отметил, что будет отстаивать свою позицию.
"Если пригласят на фракцию, лично приду. Я думаю, что я смогу ответить на каждый из вопросов", - добавил спикер.
Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.