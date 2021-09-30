Второй ребенок за неделю: в Киеве 12-летней девочке пересадили донорское сердце

В Киеве 12-летней девочке пересадили донорское сердце. Год назад у нее обнаружили дилатационную кардиомиопатию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Факты".

У Маргариты фракция выброса сердца была 12, хотя в норме должно быть 50-70. Состояние девочки требовало срочных действий.

"Так смотришь на ребенка, он маленький, хорошенький, но ведь к сожалению, сердце работает крайне неудовлетворительно. Фракция выброса очень низкая и, к сожалению, только трансплантация даст нашей пациентке шанс на жизнь", - отметил заведующий отделением патологии миокарда и трансплантации органов и тканей Института сердца Гавриил Ковтун.

Донором стал 38-летний мужчина из Винницы, которому констатировали смерть головного мозга. Родственники мужчины дали согласие на забор его органов. Донорское сердце доставили из Винницы в Киев полицейским вертолетом авиации МВД.

"Прилетели быстро. Донор был больше, чем реципиент, поэтому это сильно тревожило. Но у девочки не было других шансов", - отметил директор Института сердца Борис Тодуров.

Врачи постарались адаптировать большое сердце для малой грудной клетки девочки. Орган поместился в перикард, анатомически ничего не перегибалось.

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На трансплантации сердца операционный день 29 сентября не завершился. Почти одновременно с этой трансплантацией в столичном Охматдете началась трансплантация почек. Их получили двое деток. Также в этот день пересадили еще и печень молодой девушке. Своим решением родные донора продлили его жизнь сразу в четырех людях.

Маргарита стала вторым ребенком за неделю, которому пересадили новое сердце.

21 сентября трансплантации сердца дождался 13-летний Максим. Он - первый ребенок в Украине, который получил сердце.