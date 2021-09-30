Резников о заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу: Россия предлагала вещи, нарушающие принципы принятия решений в ОБСЕ

Российская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы 29 сентября предложила новые принципы принятия решений, которые не нашли понимания ни у украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении в Фейсбуке украинской делегации для участия в ТКГ по итогам очередного заседания в режиме видеоконференции 29 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Как заметил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, "на этот раз российская делегация повела себя несколько странно. В частности российские представители выдвинули предложения относительно "...всеобщего голосования" по отдельным собственным инициативам, "...голосования по умолчанию" и подобные вещи, противоречащие практике переговоров и нарушающие принципы принятия решений в ОБСЕ, которые предусматривают принятие всех решений исключительно консенсусом".

Однако, как отметил Резников, "эти попытки навязать свои предложения за рамками повестки дня не нашли понимания ни у украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ".

Как сообщил Резников, на вчерашнем очередном заседании ТКГ в режиме видеоконференции "в гуманитарной части стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы, важную роль в котором сыграло предоставление украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны. Наша делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц".

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Резников еще раз подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий в конечном итоге позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

По его словам, в вопросах безопасности украинская делегация в очередной раз "призвала обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушение".

Также украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потери со стороны Украины.

В политической части, сообщил Резников, "стороны сосредоточились на работе относительно повестки дня. Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования является выполнение решений лидеров государств Нормандского формата, в частности - Парижского саммита".

В рамках подгруппы по социальным и экономическим вопросам обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны линии разграничения, организации визита инспекторов МАГАТЭ на неподконтрольные территории. Также стороны продолжают определять возможные пути использования диджитал-инструментов для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории.

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По его словам, украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры, а также строгом соблюдении режима прекращения огня.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 13 октября.





