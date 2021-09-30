Сегодня был разговор с Арахамией. Никаких претензий я не услышал, - Разумков

После получения письма от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о запросе на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку спикера ВР Дмитрий Разумков по телефону разговаривал с Арахамией.

Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"С Арахамией был разговор. Претензий я также не услышал... Думаю, главным инициатором этого процесса был не Давид Георгиевич", - отметил Разумков.

Он также рассказал, что ряд депутатов уже сообщили ему, что не будут поддерживать данный вопрос.

"Знаю, что есть такие, которые точно подпишут. Трускавец станет для них мотивационным стимулом", - пошутил спикер.

Читайте также: Разумков об инициативе Арахамии по отзыву спикера: Была задача. Давид Георгиевич ее выполнил