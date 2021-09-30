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Подписные листы об отзыве спикера уже в Аппарате ВР, - пресс-секретарь Разумкова Туний

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Подписные листы об отзыве спикера уже в Аппарате ВР, - пресс-секретарь Разумкова Туний
Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве председателя Верховной Рады Украины готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады.

 Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь спикера ВР Дмитрия Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.

"Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру согласно регламенту", - добавила она.

Подписные листы об отзыве спикера уже в Аппарате ВР, - пресс-секретарь Разумкова Туний 01

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера: Сегодня коллеги их получат

Автор: Ірина Дашківська

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