Говорить о том, что Украина приближается к "красному" уровню эпидопасности рано, как и о локдауне, - Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко оценил возможность введения локдауна в стране. Он сообщил, что об этом речь не идет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.

"О жестком карантине или локдауне речь не идет", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если все вакцинируются - локдаун не будет нужен.

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