Скандальный Окружной админсуд Киева жалуется на отсутствие денег на зарплаты

За последние три месяца уволились 13 сотрудников аппарата суда.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 30 сентября в Окружном административном суде города Киева отсутствуют средства для выполнения своих функций, а именно – для выплаты заработной платы работникам. Тотальное недофинансирование с начала года привело к тому, что на сегодняшний день фонд оплаты труда исчерпан полностью", - сказано в сообщении.

В суде жалуются, что объем работы растет - так, за четыре года количество обращений в суд выросло на 55%. Зарплата сотрудников канцелярии при этом составляет около 7 тыс. грн. За последние три месяца из ОАСК уволили 13 работников аппарата суда.

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"Окружной административный суд города Киева сообщал Государственной судебной администрации Украины как распорядителю средств о сложившейся ситуации, однако на сегодняшний день вопрос остается не решенным", - добавили в ОАСК.