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Кулеба провел переговоры с Маасом: "Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции"

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Кулеба провел переговоры с Маасом: "Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений Украины и ФРГ.

"Дмитрий Кулеба убежден, что Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, развитии экономического сотрудничества", - сообщает пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также Кулеба выразил благодарность Маасу за усилия по организации встречи Нормандского формата на уровне министров.

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"Министр поблагодарил немецкого коллегу за его высказывания к 80-й годовщине начала массовых расстрелов в Бабьем Яру и его призыв сохранить память об этом страшном нацистской преступление", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кулеба также поздравил Мааса с успешным результатом на выборах.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    С такими надёжными партнёрами и врагов не надо...
  • Kozak_Vasil
    За словами Ющенка, на саміті він разом з президентами інших країн йшов до Саркозі та Меркель. Французький лідер кудись пішов, а канцлерка залишилася. Меркель аргументувала, що ПДЧ Україні дати не можуть, оскільки у 2008-му лише третина українців підтримувала вступ в НАТО.

    "Я їй кажу: коли я вступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО, зараз 31%. Це третина, але удвічі більше за два роки. Коли ви приймали Іспанію в повноправні члени НАТО, там 17% населення підтримували цей проєкт", - розповів Ющенко, додавши, що досі вважає слабкими та неприйнятними аргументи Меркель.
  • Yri Simash
    Дуже смішно. Надійний партнер який смокче в кацапів,та проти вступу України до ЄС та НАТО.
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