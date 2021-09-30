Оккупанты возвращают комендантский час в ОРДЛО
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В оккупированных районах Луганской области с 1 октября возобновится действие режима комендантского часа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
Ранее террористы "ЛНР" приостановили с августа комендантский час на месяц.
Теперь нарушение требований режима комендантского часа, который действует с 11 часов вечера до 4 утра, на один час и более карается "административной ответственностью", введенной "ЛНР". Если человек при этом находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут и более.
Сегодня, 30 сентября, отмена комендантского часа по выходным дням заканчивается и на территории оккупированных районов Донецкой области.