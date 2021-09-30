Лиц, избегающих обязательной вакцинации, отстранят от работы на время карантина без сохранения зарплаты, - Ляшко

Работников определенных профессий не будут увольнять, если они не прошли вакцинацию от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы не говорим об увольнении. Отстраняются от работы (лица, которые избегают обязательной вакцинации. - Ред.) на период действия карантина без сохранения зарплаты", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава отметил, что обязательная вакцинация начнет действовать в Украине в ближайшее время. Сейчас министерство продолжает работу над приказом, который будет регулировать этот вопрос.

"Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу", - объяснил Ляшко.

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