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Лиц, избегающих обязательной вакцинации, отстранят от работы на время карантина без сохранения зарплаты, - Ляшко

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Лиц, избегающих обязательной вакцинации, отстранят от работы на время карантина без сохранения зарплаты, - Ляшко
Работников определенных профессий не будут увольнять, если они не прошли вакцинацию от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы не говорим об увольнении. Отстраняются от работы (лица, которые избегают обязательной вакцинации. - Ред.) на период действия карантина без сохранения зарплаты", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава отметил, что обязательная вакцинация начнет действовать в Украине в ближайшее время. Сейчас министерство продолжает работу над приказом, который будет регулировать этот вопрос.

"Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу", - объяснил Ляшко.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Алеша Седой
    Дайте этому клоуну почитать Конституцию Украины.
    Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
    Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    если ты укололся добровольно - то вопросов к твоей чести нет
    - если тебя заставило начальство, то да - ты потерял достоинство и честь
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не перегните палку...
    какая причина со ссылкой на КЗОТ Украины будет стоять в приказе об отстранении от работы ?
    обязательную вакцинацию должно предшествовать обязательное бесплатное тестирование, чтоб понять насколько необходима прививка именно в данный момент...чтоб только не уволили...
    сами ж гундели что есть много переболевших бессимптомно.. и возможно и не знающих что отот грипп был коронавирусом... и возможно осталось большое количество антител... так на фига ему дополнительная защита?
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