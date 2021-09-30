Защитник Украины погиб на Донбассе, с начала суток - 4 нарушения режима "тишины", - штаб ООС

С начала текущих суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Защитник Украины получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Подчеркивается, что у Новотошковского вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм. В сторону населенного пункта Попасная наемники применили автоматические станковые гранатометы.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил соболезнует родным и близким героя, погибшего за Украину", - отмечают в штабе.

Кроме этого, сообщается, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин смертельно ранен под обстрелом российских войск - штаб ООС

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - резюмировали в штабе.