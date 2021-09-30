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Стефанчук не скрывает, что хочет быть спикером ВР, - Разумков

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Стефанчук не скрывает, что хочет быть спикером ВР, - Разумков
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук хочет занять место спикера ВР.

Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков на брифинге после окончания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конфликта у меня с ним не было. Руслан Алексеевич (Стефанчук. - Ред.) хотел занимать эту должность, даже когда я находился на самоизоляции. Он не очень это скрывал, он письма писал с просьбой объяснить, почему не он исполняет обязанности. К счастью для меня и для огорчения для некоторых моих коллег, состояние здоровья точно позволяло выполнять функции председателя Верховной Рады, - сказал он.

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Яка бридка пика...
    Фу фу
  • Small Jerboa
    Логичная деградация "Слуг":
    Лучшие из Худших уходят.
    А на их место приходят наиХудшие из Худших.
  • Super Gut
    ***, на какой помойке нашли эту жирную и безобразную свинью стефанчука?!!
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