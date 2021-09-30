Организация голосования за закон об олигархах дает основания для реагирования правоохранительных органов, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что принятие закона об олигархах сопровождалось грубым нарушением закона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если мы говорим о том, что произошло в прошлый четверг, то я считаю, что это грубое нарушение закона. Коллеги из других фракций уже написали заявление в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру. То, что произошло в тот день, было нарушением. Люди знали, на что они идут. Вернее, не сами идут, а на что они толкают народных депутатов. Ни Стефанчук, ни Вениславский за это не проголосовали. Пусть объяснят, почему они это не сделали", - сказал спикер Рады.

По его словам, организация голосования за закон №5599 дает основания для реагирования правоохранительных органов.

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Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

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