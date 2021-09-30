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Можем отменить карантин, если дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, - Ляшко

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Можем отменить карантин, если дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, - Ляшко
Великобритания и Дания отменили карантин, когда в странах вакцинировали более 70% взрослого населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.

"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, мы можем повторить положительные примеры Великобритании и Дании, которые при таких уровнях вакцинации отменили карантинные ограничения и их система здравоохранения спокойно справляется. У нас может быть такое же", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам министра, на сегодняшний день в Украине более 90% госпитализированных с COVID-19 - это люди, которые не получили прививку от коронавируса. 

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Т.е. уже не по числу заболевших судим переходить на карантин или нет, а по числу вакцинированных. Интересный подход.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Кстати, а что мешает карантин в Украине отменить? Вон в Великобритании и Дании отменили. В Израиле вроде нет. А там вакцинированных не меньше. Так что получается, что нет прямой связи отмены карантина и числа вакцинированных. Просто политическое решение правительства.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Естественно будет. Каждый год всегда было и в доковидный период. ОРВИ сезонные никто не отменял.
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