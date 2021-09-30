Можем отменить карантин, если дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, - Ляшко

Великобритания и Дания отменили карантин, когда в странах вакцинировали более 70% взрослого населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.

"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, мы можем повторить положительные примеры Великобритании и Дании, которые при таких уровнях вакцинации отменили карантинные ограничения и их система здравоохранения спокойно справляется. У нас может быть такое же", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам министра, на сегодняшний день в Украине более 90% госпитализированных с COVID-19 - это люди, которые не получили прививку от коронавируса.

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