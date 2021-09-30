Представитель Украины при ЕС Точицкий назначен замглавы МИД

Николай Точицкий назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

На новой должности Точицкий будет курировать направления, которыми ранее занимался замминистра Василий Боднар.

"В МИД Николай возьмет на себя файлы Василия Боднара, который был замечательным заместителем, и будет не менее замечательным послом в Турции. Поэтому Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю", - написал Кулеба.

Как сообщалось, Кабмин уволил Василия Боднара с должности заместителя министра иностранных дел Украины 29 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы МИД Боднар назначен послом Украины в Турции, - указ

Точицкий ранее занимал должность представителя Украины при Европейском союзе.