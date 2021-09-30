Схема хищения средств при ремонте электровозов выявленная в Укрзализныце нанесла убытков на 1,7 млн грн, - офис ГПУ

Экс-руководитель коммерческого предприятия подозревается в присвоении 1,7 млн грн на ремонте электровозов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальной странице Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, бывший руководитель коммерческого предприятия осуществил поставку акционерному обществу диодов для ремонта электровозов АО "Укрзализныця". Однако поставленная продукция не соответствовала техническим требованиям и стандартам, и не могла быть использована на предприятии для ремонта электровозов. Кроме того, в спецификацию на поставленную продукцию экс-руководитель коммерческого предприятия внёс ложную информацию о ее соответствии предмета закупки. Таким образом он завладел средствами госпредприятия на сумму 1,7 млн грн", - говорится в сообщении.

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В связи с выявлением этой сделки правоохранителям удалось предотвратить перечисление остальной части бюджетных средств, предусмотренных договором поставки, на сумму более 1,1 млн грн.

"Сейчас в рамках досудебного расследования проверяются действия сотрудников государственного предприятия, которые принимали от поставщика продукцию. Прокурорами Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении экс-руководителю коммерческого предприятия в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось сотрудниками ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождения ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

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