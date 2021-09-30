Экс-руководство АРМА и далее будет сидеть под домашним арестом, пока НАБУ расследует кражу $400 тыс., - ВАКС

Высший антикоррупционный суд продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве №4202000000002497 до 27 декабря 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Р. Яроменко согласовала лично генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Решение относительно этого ходатайства выносил следственный судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин.

Напомним, в рамках этого уголовного производства бывший и.о. председателя АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко и руководитель Управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили подозреваются в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 УК). Речь идет о похищении 400 000 долларов со счетов АРМА. Средства принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Киселеву.

Кроме этого обвинения, других фигурантов дела Оксану Серокурову и Дениса Сердюка также подозревают в организации преступления, а Игоря Короля определяют как пособника преступления.

Также Высший антикоррупционный суд продлил срок отстранения и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и руководителя Управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили.

Денис Сердюк и дальше будет находиться под стражей до 19 ноября 2021 года. При этом для подозреваемого определили залог в размере 1 млн. 748 тыс. грн.

Оксана Серокурова провела два месяца под стражей в следственном изоляторе. Определением суда к ней было применена новая мера пресечения - круглосуточный домашний арест до 20 ноября 2021 года. Суд смягчил меру пресечения, учитывая наличие двух несовершеннолетних детей и наличие постоянного места жительства.

Смягчили меру пресечения и для Игоря Короля. После двух месяцев под стражей он будет под круглосуточным домашним арестом до 19 ноября 2021 года.

Согласно постановлению судьи ВАКС Маркиана Галабала, и.о. председателя АРМА Виталий Сигидин, заместитель председателя АРМА Владимир Павленко и руководитель Управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили продолжат находиться под ночным домашним арестом (с 23:00 до 6:00) в 21, 22 и 21 ноября 2021 соответственно.

Сейчас детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование по этому уголовном производстве и по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.