Солдат-срочник выпал из окна казармы в Одессе, - СМИ
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Это произошло через несколько часов после того, как военнослужащий прибыл в часть. Солдат выжил, он в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает со ссылкой на источники местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, 19-летний военнослужащий-срочник Национальной гвардии Украины выбросился с четвертого этажа казармы 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ.
Солдата доставили в городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. У него политравма, закрытый перелом костей таза, тупая травма живота, разрыв селезенки.
В Одессу гвардеец прибыл за несколько часов до происшествия из Запорожья.
Причины поступка парня пока неизвестны, его сослуживцы и командиры утверждают, что в конфликт он ни с кем не вступал. По факту случившегося начато служебное и досудебное расследование.