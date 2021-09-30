Солдат-срочник выпал из окна казармы в Одессе, - СМИ

Это произошло через несколько часов после того, как военнослужащий прибыл в часть. Солдат выжил, он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает со ссылкой на источники местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, 19-летний военнослужащий-срочник Национальной гвардии Украины выбросился с четвертого этажа казармы 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ.

Солдата доставили в городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. У него политравма, закрытый перелом костей таза, тупая травма живота, разрыв селезенки.

В Одессу гвардеец прибыл за несколько часов до происшествия из Запорожья.

Также смотрите: В Киеве подросток прыгнул с крыши: "Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез". ФОТОрепортаж 18+

Причины поступка парня пока неизвестны, его сослуживцы и командиры утверждают, что в конфликт он ни с кем не вступал. По факту случившегося начато служебное и досудебное расследование.