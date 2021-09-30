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Солдат-срочник выпал из окна казармы в Одессе, - СМИ

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Солдат-срочник выпал из окна казармы в Одессе, - СМИ
Это произошло через несколько часов после того, как военнослужащий прибыл в часть. Солдат выжил, он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает со ссылкой на источники местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, 19-летний военнослужащий-срочник Национальной гвардии Украины выбросился с четвертого этажа казармы 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ.

Солдата доставили в городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. У него политравма, закрытый перелом костей таза, тупая травма живота, разрыв селезенки.

В Одессу гвардеец прибыл за несколько часов до происшествия из Запорожья.

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Причины поступка парня пока неизвестны, его сослуживцы и командиры утверждают, что в конфликт он ни с кем не вступал. По факту случившегося начато служебное и досудебное расследование.

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Господи, пошли здоров'я цій дитині.
  • Александр Вопатоп
    солдати самі по собі не випадають
  • Igor L
    Командирів частини та офіцерів підрозділу під домашній арешт, в частину комісію з залученням представників громадськості та правоохоронців! Це або спроба вбивства або зловживання наркотиками, в будь якому разі в НГУ потрібно проводити зачистки!
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