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Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова, - Никифоров

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Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова, - Никифоров
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал запуск процедуры отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе нардепов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

Как отметил Никифоров, начало отставки Разумкова было инициативой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной рады", - сказал спикер главы государства.

Никифоров добавил, что Зеленский и спикер парламента Разумков имеют "нормальные отношения" и выполняют "каждый свою функцию".

Также читайте: Арахамия подал второе обращение об отставке Разумкова – теперь от себя лично. ДОКУМЕНТ

Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Super Gut
    сцарь хороший, бояре плохие... где-то мы уже это слышали
  • olele
    Beard@Angrybeardman



    А пам'ятаєте, як у 2019 все весело починалось.
    Субсидії, ріст економіки, відкриті двері в Європу, все, що хвилювало - вибір євробляхи, куди поїхати відпочити, коли посадять Порошенка та ціна цибулі.
    2,5 роки минуло - і як все перевернулось... Далі буде.

  • olele
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