Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова, - Никифоров
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Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал запуск процедуры отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе нардепов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".
Как отметил Никифоров, начало отставки Разумкова было инициативой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной рады", - сказал спикер главы государства.
Никифоров добавил, что Зеленский и спикер парламента Разумков имеют "нормальные отношения" и выполняют "каждый свою функцию".