Ученые академии наук работают над двумя типами вакцины против коронавируса, - академик Комиссаренко

Такое заявление сделал академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комисаренко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил Укринформ.

"Мы можем сделать сейчас отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", - сказал Комиссаренко.

Он добавил, что работа идет медленно из-за недостаточного финансирования.

"Мы работаем над нашей вакциной. Но, к сожалению, МОЗ практически не финансирует этого. Вот я как раз хотел бы провести еще одну встречу с

Комиссаренко отметил, что есть шанс также создать вакцину при поддержке Всемирной организации здравоохранения. По его словам, недавно в Женеве он встречался "с человеком, который отвечает за создание вакцин в ВОЗ".

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