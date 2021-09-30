Слушания по делу о нападении РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе пройдут в Гааге 11-16 октября

Постоянная палата третейского суда (ППТС, Permanent Court of Arbitration) проведет слушания украинской и российской сторон по делу о захвату украинских судов и моряков в районе Керченского пролива в 2018 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В своем Процедурном постановлении №3 от 17 сентября 2021г. Арбитражний трибунал… в иске Украины против РФ о задержании украинских судов и моряков, установил график и условия проведения слушаний предварительных возражений Российской Федерации, которые будут проводиться по месту нахождения ППТС во Дворце мира, Гаага, Нидерланды", - говорится в пресс-релизе суда.

Слушания намечены на 11 октября 2021 года и пройдут в гибридном формате в два этапа. В рамках первого этапа свои аргументы предоставят сначала РФ (11 октября), затем Украина (12 октября). В рамках второго этапа РФ предоставит свои аргументы 14 октября, Украина 15 октября. При необходимости дополнительное заседание состоится в субботу, 16 октября.

Вступительное заявление, сделанное представителями каждой из сторон в первом раунде устных выступлений, будет транслироваться в Интернете в режиме реального времени. После этого и до конца слушаний публичный доступ к материалам слушаний будет недоступен. Стенограммы будут опубликованы вместе с окончательным решением Арбитражного трибунала с учетом любых разрешенных редакций конфиденциальной информации.

В то же время, в ППТС отмечают, что время от времени будут выпускать пресс-релизы, касающиеся статуса разбирательства. Более того, будут обнародованы процессуальные постановления и решения Арбитражного трибунала. Решение Арбитражного трибунала будет обнародовано, если обе стороны не договорятся об ином.

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"Дело очень важное для Украины. Мы доказывает противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме", - написал министр иносторанных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По словам министра, это дело является определяющим и для мира, "поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью согласно международному морскому праву, должен соблюдаться всеми странами, а его нарушения караться".

"Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло. Эффективная работа МИД в международных судах - это инструмент установления справедливости и еще один рычаг давления на Москву", - подчеркнул Кулеба.

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Напоминаем, в 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении нею Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда.

В ноябре 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украина против РФ о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд вынес решение в пользу Украины, и теперь может перейти к рассмотрению дела по сути.

Кроме того, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля – буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" - и 24 украинских моряков, захваченных нею в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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ППТС - международный арбитражный суд, учрежденный в 1899 году для разрешения международных споров. Расположен в Гааге (Нидерланды). Членами суда являются 122 государства.